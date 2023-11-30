Небензя заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

В ООН отметили, что наша страна сейчас не нуждается в мобилизации граждан.

Москва на данном этапе не планирует проводить массовую мобилизацию населения, так как в ней нет необходимости. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке.

Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи и публикации в СМИ о возможной мобилизации в России пургой и провокацией, которая разжигается врагами.

Небензя: Россия будет ожидать объективности от нового генсека ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций