Срок полномочий Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.

Москва ожидает от будущего генерального секретаря Всемирной организации большей объективности по теме Украины, чем сейчас проявляет уходящий с должности Антониу Гутерриш. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Дипломат пояснил, что сейчас на пост претендуют бывший президент Чили Мишель Бачелет, руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Саль, бывший министр по иностранным делам в Эквадоре Мария Фернанда Эспиноса, постоянный представит ель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт.

Кто бы из них ни был избран, мы рассчитываем на то, что он будет относиться к украинскому кризису объективнее, чем относится к нему нынешний генеральный секретарь. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: пока Киев использует язык хамства, речи о переговорах быть не может.

Фото и видео: YouTube / ООН