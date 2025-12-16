Постпред РФ в СБ ООН оценил письмо, направленное Зеленским не лично Путину, а опубликованное в интернете.

Говорить о реальных мирных переговорах с украинскими дипломатами невозможно до тех пор, пока власти с банковой улицы продолжают общаться с Москвой языком хамства и ультиматумов. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Дипломат пояснил, что киевский режим просто разыгрывает перед мировым сообществом спектакли, которые "чужды Москве", как и имитация дилаога.

Мы стремимся к устойчивому и долгосрочному урегулированию конфликта. До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне, не приходится. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: ситуация на Украине становится все хуже и хуже.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций