Постпред РФ в СБ ООН напомнил о последствиях госпереворота на Украине в 2014 году.

Ситуация на Украине за последние 12 лет с приходом к власти на Банковую улицу продажных политиков неизменно ухудшается. В настоящее время там фактически идет уничтожение собственного народа. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Дипломат пояснил, что такое положение сложилось после произошедшего кровавого государственного переворота, организованного при прямой поддержке стран коллективного Запада.

Власть на Украине захватили продажные украинские политики, ситуация в этой стране становится все хуже и хуже. По сути, идет уничтожение украинского народа: миллионы выехали из страны, сотни тысяч погубили, загнали как скот на войну с Россией. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Запад готов озолотить Зеленского ради продолжения конфликта.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций