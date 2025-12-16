Постпред России в СБ ООН не считает, что Украина готова к переговорам.

Страны коллективного Запада готовы "озолотить" лидера киевского режима Владимира Зеленского ради того, чтобы украинский политики не заканчивал вооруженный конфликт с Москвой в европейском регионе. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Дипломат пояснил, что финансирующие ВСу государства несут даже большую ответственность за все происходящее.

Усилиями Зеленского многомиллионная страна превращена в расходный материал в бессмысленном крестовом походе западных русофобствующих элит против России. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дополнительно Василий Небензя заметил, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию кризисной ситуации, однако с киевским режимом пока что руководству говорить не о чем. До того момента, пока лидер из соседнего государства в полной мере не осознает ошибочность своего внешнеполитического и внутриполитического курса, Россия будет достигать своих целей не политико-дипломатическими, а военными методами.

Небензя назвал письмо Зеленского провокацией и обвинил Киев в саботаже.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций