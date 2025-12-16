Постпред РФ прокомментировал открытое письмо главы Украины в адрес Владимира Путина.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен был отменить собственный указ о запрете ему вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным до того момента, как начать сочинять "открытые письма" на имя коллеги из Москвы. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Дипломат пояснил, что, если украинские власти намерены были донести свое желание дискретно до Кремля, но не следовало пользоваться мегафонной дипломатией.

Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В Москве уверены, что "открытое письмо" Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является просто "неуклюжей провокацией". Этот документ призван замаскировать попытки сорвать любые переговоры по мирному урегулированию на украинской территории.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций