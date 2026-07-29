Зампред СБ РФ сообщил о вбросах врага в интернете.

Нашей стране не требуется проводить мобилизацию граждан, так как в настоящее время в ней нет никакой необходимости. Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник опубликовал в собственных аккаунтах видеозапись с оперативного совещания межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по государственному контракту. Он пояснил коллегам, что с населением должна проводиться информационная работа для того, чтобы люди понимали реальную ситуацию и не велись на лживые вбросы недругов.

Еще раз специально подчеркну: в мобилизации нет никакой необходимости. Вести разъяснительную работу крайне необходимо, для того чтобы люди понимали истинную ситуацию. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

В частности, на проблему распространения слухов Дмитрий Медведев призвал обратить внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав российских регионов, официальных представителей министерства обороны и других ведомств.

Медведев назвал Бернема "премьером мелкобритании".

Фото и видео: Вконтакте / Дмитрий Медведев