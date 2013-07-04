Итальянские СМИ: заявления Медведева об ответе России говорят о ее решимости

Слова председателя политической партии "Единая Россия", заместителя председателя российского Совета по безопасности Дмитрия Медведева об ответе Москвы на атаку на гражданские суда говорят о решительности российского руководства. Соответствующий комментарий западной аудитории сделали итальянские журналисты из издания L"AntiDiplomatico. Ранее чиновник высказался о позиции Владимира Путина по зеркальной реакции на любые попытки захвата ее торговых кораблей. Тогда глава государства отметил, что Россия вправе атаковать любое вражеское судно при наличии достаточных подозрений в том, что оно перевозит груз в интересах киевского режима.
Это заявление является предвестником глобального ответа, который она осуществит.
публикация иностранного СМИ
Напомним, что на прошлой неделе командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина сообщил лидеру страны о том, что силы военно-морского флота готовы приступить к решению задач по осмотру и задержанию судов теневого флота недружественных стран Запада.
Медведев прокомментировал заявления Драпатого в адрес россиян.
Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев
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