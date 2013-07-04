Запад оценил готовность Москвы к "зеркальному ответу" на захват торговых судов из России.

Слова председателя политической партии "Единая Россия", заместителя председателя российского Совета по безопасности Дмитрия Медведева об ответе Москвы на атаку на гражданские суда говорят о решительности российского руководства. Соответствующий комментарий западной аудитории сделали итальянские журналисты из издания L"AntiDiplomatico. Ранее чиновник высказался о позиции Владимира Путина по зеркальной реакции на любые попытки захвата ее торговых кораблей. Тогда глава государства отметил, что Россия вправе атаковать любое вражеское судно при наличии достаточных подозрений в том, что оно перевозит груз в интересах киевского режима.

Это заявление является предвестником глобального ответа, который она осуществит. публикация иностранного СМИ

Напомним, что на прошлой неделе командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина сообщил лидеру страны о том, что силы военно-морского флота готовы приступить к решению задач по осмотру и задержанию судов теневого флота недружественных стран Запада.

Медведев прокомментировал заявления Драпатого в адрес россиян.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев