Турист из России погиб на глазах возлюбленной во время отпуска в Италии

Экстренные службы предположили, что мужчина мог плохо себя почувствовать.

Россиянин приехал вместе со своей девушкой на отдых в местечко под названием Карено на берегу озера Комо в Италии. Во время купания мужчина не смог выплыть и ушел под воду, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, пара поселилась в прибрежном отеле в Блевио. В один из дней они решили искупаться. Как рассказали очевидцы, во время плавания 38-летний мужчина неожиданно начал жестикулировать, пытаясь привлечь к себе внимание отдыхающих.

Затем россиянин пропал под водой. Его спутница сразу вызвала экстренную помощь. Спасатели и водолазы занимались поисковыми работами несколько часов. В итоге они обнаружили тело мужчины на дне озера. По одной из версий, он почувствовал себя плохо и потерял сознание в воде.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)