Спасатель пытался помочь пострадавшему, но тоже погиб.

Российский турист погиб во время отдыха на Филиппинах. Соответствующими данными поделились журналисты из Telegram-канала SHOT. В СМИ уточнили, что мужчину унесло в открытый океан сильным течением. Спасатель с местного пляжа пытался помочь человеку, но в результате утонул вместе с отдыхающим. Трагедия зафиксирована на популярном среди путешественников пляже Пука Бич, расположенном на острове Боракай.

Известно, что утром российский турист решил искупаться, но его начало уносить в открытое море. Согласно предварительной информации, спасатель успешно доплыл до тонущего, но не успел надеть на него спасательный жилет. В результате тела погибших удалось обнаружить экстренным службами только спустя 11 часов.

Напомним, что Пука Бич известен опасными подводными течениями и мощными волнами. Они возникают из‑за пролива между двумя островами. На участке регулярно наблюдаются опасные для жизни ситуации. Несмотря на постоянные предупреждения со стороны властей, многие туристы игнорируют риски и решаются зайти в воду в опасных местах. Далее течение уносит людей прямо на скалы в конце пляжа, либо в открытое море.

Фото: pxhere.com