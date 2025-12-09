В Болгарии освободили россиянина, задержанного по делу о взрыве в Бейруте

Игорь Гречушкин сможет выехать из страны, когда получит на руки решение суда.

Правительство Болгарии освободило российского гражданина Игоря Гречушкина, задержанного ранее по уголовному делу о взрыве судна в Бейруте. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделал адвокат Екатерина Димитрова. В СМИ напомнили, что мужчина владел судном, груз которого позднее взорвался в порту Бейрута в 2020 году. Затем подозреваемого задержали по ордеру от Интерпола. Арест совершен 6 сентября того же года в воздушной гавани города София. В столицу Болгарии 48-летний россиянин прибыл с Кипра.

Игорь был освобожден. Для выезда из страны ему необходимо было получить оригинал решения суда и снять запрет на выезд, что заняло еще 1-2 недели. Все это время он уже находился на свободе. адвокат Игоря Гречушкина

Напомним, что сильный взрыв прогремел 4 августа 2020 года в морском порту города Бейрута. Согласно официальной версии, озвученной местными властями, причиной такого инцидента в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония). Груз был конфискован таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus. Опасные вещества хранились на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время проведения сварочных работ. В результате трагедии погиб 121 человек, свыше шести тысяч пострадали. Также 300 тысяч человек остались без крова, почти полностью оказались разрушены два прибрежных жилых квартала.

