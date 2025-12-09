Суд Болгарии одобрил экстрадицию россиянина Ивина в США

Мужчина подозревается в отмывании денег и обходе санкций.

Судебная инстанция на территории Болгарии одобрила экстрадицию российского гражданина Сергея Ивина в США. Соответствующее заявление сделали прессе сотрудники дипломатического представительства. Они отметили, что в настоящее время на рассмотрении в местном апелляционном суде находится аналогичное дело в отношении еще одного нашего соотечественника. Речь идет о 54-летнем Олеге Ольшанском.Постановление по нему специалисты примут в конце февраля или начале марта 2026 года. Болгарское национальное радио уведомило о том, что власти из американской администрации обвинили 52-летнего Сергея Ивина в обходе санкций и отмывании денежных средств. В судебном зале фигурант расследования опроверг все обвинения отверг в свой адрес и выразил опасения, что при экстрадиции его права не будут гарантированы.

Напомним, что Сергей Иван был задержан в аэропорту города София в октябре 2025 года по требованию Вашингтона.

Фото: pxhere.com