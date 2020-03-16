Петар Волгин рассказал о попытке ЕК контролировать политическую ситуацию внутри стран-членов.

Депутат Европейского парламента от Болгарии Петар Волгин на фоне недавно проведенных парламентских выборов в стране заявил журналистам газеты "Известия" о том, что Европейская комиссия вмешивается везде и во все на территории Европейского союза потому, что стремится контролировать внутри политическую ситуацию в каждом государстве-члене регионального сообщества.

Европейская комиссия вмешивается везде и во всё. Она хочет держать под контролем ситуацию в каждом государстве-члене ЕС. Она хочет, чтобы там управляли партии, которые слепо подчиняются диктату Брюсселя. Поэтому Еврокомиссия недвусмысленно указывает на те партии, которые считает полностью лояльными своей политике. Петар Волгин, евродепутат от Болгарии

Напомним, что в марте бывший президент Болгарии Румен Радев зарегистрировался для участия в досрочных парламентских выборах, убедительную победу на которых ему прочат социологические опросы общественного мнения. Выборы в стране прошли 19 апреля. По данным exit poll компании ⁠Alpha Research, партия "Прогрессивная Болгария", к которой присоединился Румен Радев, в настоящее время лидирует с более чем 44 процентами голосов избирателей. Западное издание Politico ранее писало о том, что коллективный Брюссель испытывает беспокойство из-за позиции политического деятеля по Украине и импорту российских энергоресурсов, так как он может занять пост премьер-министра страны после предстоящих досрочных парламентских выборов.

Telegraph: выборы в Болгарии могут стать худшим кошмаром для Украины и ЕС.

