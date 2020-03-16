Румен Радев может занять "место Орбана" в поддержке импорта российской нефти в ЕС и украинской тематике.

Лидер политической партии "Прогрессивная Болгария" Румен Радев, выигрывающий на прошедших накануне в европейской стране парламентских выборах, может стать большой проблемой в вопросе западной поддержки Украины. Соответствующей информацией со своей аудиторией поделилась британская газета Telegraph. В статье упоминается о том, что этот политик готов занять "освободившееся место" Виктора Орбана в противостоянии антироссийской риторике со стороны коллективного Брюсселя. Журналисты уточнили, что ситуация может стать худшим кошмаром для Европейского союза, так как подрывает единство регионального сообщества по украинской тематике. По словам автора иностранной статьи, после ухода с должности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана теперь именно Румен Радев способен стать основным голосом скептически настроенных к киевскому режиму сил коллективного Запада.

Радев мог бы использовать право вето Болгарии, чтобы отложить оказание помощи Киеву или заблокировать антироссийские санкции ЕС. <…> Он неоднократно выступал против военной помощи Киеву и призывал к мирным переговорам с Россией. публикаиция в Telegraph

Напомним, что 19 апреля в Болгарии состоялись парламентские выборы. Как ранее сообщало аудитории Болгарское национальное телевидение (БНТ), высокой степенью личного доверия среди граждан пользуется бывший президент страны Румен Радев. Он ушел с поста для личного участия в выборах и присоединился к избирательному блоку "Прогрессивная Болгария". Социальные опросы общественного мнения пророчат этому кандидату убедительную победу.

Самвел Карапетян начал процесс отказа от гражданства России и Кипра.

