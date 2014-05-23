Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян начал процесс отказа от гражданства России и Кипра. Об этом он заявил в ходе заседания суда. Его слова приводит "Sputnik Армения".

Карапетян подчеркнул, что является гражданином Армении и планирует одержать победу на предстоящих парламентских выборах. Сегодня, 15 апреля, стартовало первое судебное заседание по делу бизнесмена и главы партии "Сильная Армения"

Поскольку я лидер "Сильной Армении", участвую в выборах и уверен в своей победе, я начал процесс отказа от этих паспортов. Самвел Карапетян, бизнесмен

Отметим, что Самвела Карапетяна обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, хищении имущества в особо крупных размерах, а также публичных призывах к захвату власти. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.

Фото: Piter.tv