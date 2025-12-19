Пашинян сообщил о планах объединения энергосистем Армении и Азербайджана

В Армении напомнили о планах по реализации "Маршрута Трампа".

В Ереване рассказали о планах объединения энергетических систем Армении и Азербайджана. Соответствующее заявление перед армянскими парламентариями в ходе выступления на правительственном часе сделал местный премьер-министр Никол Пашинян. Иностранный чиновник заметил, что страны на равных условиях будут использовать собственные возможности по экспорту и импорту профильной продукции. Реализация планов сейчас обсуждается в рамках "Маршрута Трампа".

Да, однозначно и несомненно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут подключены друг к другу, в условиях взаимности будем пользоваться возможностями импорта. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что "Маршрут Трампа" предполагает из себя восстановление железнодорожного участка на территории Армении, который соединит Азербайджан с Нахчываном. Подобная транспортная инициатива связана с посредничеством американского президента-республиканца по нормализации двусторонних контактов между Ереваном и Баку. Ожидается, что коридор будет в долгосрочной перспективе передан под управление компании из США. Она будет отвечать за безопасность участка.

Фото: YouTube / Armenpress