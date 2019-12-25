ПМЭФ-2026 посетит делегация из Азербайджана

В XXIX Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году поучаствует делегация из Азербайджана, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин в интервью ТАСС. По словам дипломата, у стран "традиционно насыщенный график контактов".

Кроме того, в мае в Казани пройдет XVII Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum". На нем также будут присутствовать представители Азербайджана. А в Зангелане 16 апреля состоялось заседание российско-азербайджанской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, в рамках которого был обсужден комплекс вопросов взаимодействия, включая масштабные совместные проекты.

Ранее на Piter.TV: организаторы опубликовали расширенную деловую программу ПМЭФ‑2026. Главная тема мероприятия звучит так – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".

