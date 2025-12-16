Путин рассказал, что является самым большим счастьем

Президент РФ Владимир Путин отметил важность семейных ценностей для людей и назвал родительство самым большим счастьем. Об этом он заявил на встрече в Кремле с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня".

Российский лидер подчеркнул, что многодетные семьи показывают своим выбором, что нет ничего важнее истинных ценностей, которые объединяют общество.

Своим жизненным выбором вы доказываете — нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, именно они дают самую надежную опору. Владимир Путин, президент РФ

Он добавил, что в России работают по направлениям, при которых многодетных семей в стране становится больше, что положительно отражается на демографической ситуации.

Фото: Kremlin.ru