Путин рассказал, что является самым большим счастьем

Президент РФ Владимир Путин отметил важность семейных ценностей для людей и назвал родительство самым большим счастьем. Об этом он заявил на встрече в Кремле с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня".
Российский лидер подчеркнул, что многодетные семьи показывают своим выбором, что нет ничего важнее истинных ценностей, которые объединяют общество.
Своим жизненным выбором вы доказываете — нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, именно они дают самую надежную опору.
Владимир Путин, президент РФ
Он добавил, что в России работают по направлениям, при которых многодетных семей в стране становится больше, что положительно отражается на демографической ситуации.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге выписали из больницы девочек-четверняшек. Малышки появились на свет в апреле.
Фото: Kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все