В Петербурге возродили легендарную парусную регату

30 мая 2026 года в Петербурге после долгого перерыва состоялся финал дня открытия парусной навигации — регата "Кубок издания "Вечерний Санкт-Петербург". Мероприятие, возродившее историческую традицию гонок на призы легендарной городской газеты, прошло на территории Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба.

В гонке приняли участие 10 команд, представлявших как само издание, так и крупные городские организации, банки и СМИ. Соревнования проходили на яхтах класса MX700.

По итогам напряжённой борьбы места распределились следующим образом: победителем стала команда "Совкомбанка", а серебряным призёром — команда издания "Вечерний Санкт-Петербург". Бронзовую награду завоевала команда "Городской поликлиники №40". Победители и призёры были награждены кубками, а все участники получили ценные призы, что соответствует доброй традиции этих соревнований.

С приветствием к участникам обратился Председатель Законодательного собрания Александр Бельский, который отметил историческую преемственность: первая регата состоялась ещё в 1948 году по инициативе спортивного журналиста Валентина Семёнова. Он подчеркнул, что сегодня дело Семёнова и его друга, актёра Кирилла Лаврова, продолжается как на воде, так и на футбольных полях.

Программа открытия навигации была масштабной и включила в себя утренние мероприятия с участием детских парусных школ, парад крейсерских и исторических яхт в полдень, а также несколько других значимых регат, таких как "Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома" и "Кубок класса MX700".

