Ректор СПбГУП Запесоцкий уйдет с должности после 34 лет работы

Арбитражный суд отменил арест на здания университета и автоматически вернул академика на пост с 1 июня. Однако 72-летний ректор заявил, что покинет должность по состоянию здоровья и ради семьи, но предварительно поможет вузу ликвидировать последствия проблем.

Академик Александр Запесоцкий, которого отстранили от руководства Санкт-Петербургским гуманитарным университетом профсоюзов на время судебного разбирательства о приватизации зданий, с 1 июня автоматически восстановлен в должности. Арбитражный суд отменил обеспечительные меры в виде ареста корпусов, которые вменяли ректору использование в коммерческих целях. В интервью "КП-Петербург" Запесоцкий заявил, что не сомневался в таком исходе.

Ректор сообщил, что временно исполнявшего его обязанности Евгения Лубашева уже нет в вузе. Сейчас предстоит разбираться с последствиями его руководства. По словам Запесоцкого, за восемь с небольшим месяцев оказался сорван план приема студентов. Приемная кампания в вузе традиционно начинается в сентябре, когда отбирают лучших абитуриентов со всей страны. Однако сейчас многие уже определились с выбором и несут документы в другие учебные заведения. Также предпринимались попытки довести университет до банкротства. Ректор выразил уверенность, что сильная команда вуза решит все задачи. По поручению Владимира Путина Министерство образования подключилось к помощи университету. Запесоцкий подчеркнул, что вуз был и останется профсоюзным, в октябре отметит свое столетие и активно проведет набор новых студентов. Он напомнил, что за последние 15 лет из 18 тысяч выпускников только 14 человек не смогли трудоустроиться.

Комментируя решение суда, ректор признался, что с момента первых публикаций в СМИ испытывал чувство удивления. Он никогда не представлял, что ему попытаются вменить хищения и растраты. Запесоцкий назвал себя советским человеком, который принял должность не ради денег. Он стал ректором в 1991 году, когда рухнула система профсоюзных взносов, и пришлось срочно выплачивать сотрудникам зарплату за четыре месяца. Вуз первым в стране ввел платное обучение, достроил здание. По словам Запесоцкого, он пошел помогать родному университету, а зарабатывание денег никогда не было его главной целью. Сегодня СПбГУП занимает передовые позиции в стране и мире, особенно в научном плане. Конкурс достигает 80 человек на одно бюджетное место. Начиная с 2010 года университет получил государственное бюджетное финансирование, а также вкладывал около 400 миллионов рублей собственных средств для выполнения госзаказов.

Ректор подчеркнул, что не было ни малейших оснований для претензий прокуратуры. Он не сомневался, что обвинения не подтвердятся, и представлял себе именно такое завершение истории. Запесоцкий поблагодарил коллектив вуза за то, что тот сохранил все лучшее в подготовке студентов. Сами учащиеся в период его отстранения также проявили себя достойно. Однако, отметил ректор, ему уже 72 года, и он не может работать как раньше. Он намерен в ближайшее время покинуть должность из-за проблем со здоровьем и ради семьи. Ректор предпримет все усилия, чтобы ликвидировать пагубные последствия для университета, случившиеся за время его отсутствия.

На вопрос о преемнике Запесоцкий ответил, что знает достойную и талантливую кандидатуру, которая давно подготовлена. Он знаком с позицией учредителя и ученого совета, но называть имя с его стороны было бы неприлично. Ректор заверил читателей, что его заменит замечательный человек, хорошо известный в сфере образования, обладающий серьезными регалиями. Ему доверяют учредитель, педагоги и студенты. В ближайшее время состоится заседание попечительского совета, где кандидатуру рассмотрят и, не сомневается Запесоцкий, одобрят единогласно. Ректор напомнил слова академика Дмитрия Лихачева, сказанные в 1993 году: СПбГУП — это вуз будущего, которому суждена замечательная судьба в XXI веке. Запесоцкий признался, что гордится своей почти 40-летней причастностью к судьбе университета.