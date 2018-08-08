Суд в Петербурге признал незаконным задержание главного бухгалтера СПбГУП

Бухгалтер была задержана 25 декабря на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о предполагаемом хищении средств, выделенных университету на научно-исследовательские работы.

Фрунзенский районный суд Петербурга признал задержание главного бухгалтера Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП ) Юлии Шаркевич незаконным. Об этом сообщили представители Балтийской коллегии адвокатов.

В коллегии подчеркнули, что в результате незаконных действий следственных органов Юлия Шаркевич испытала ухудшение здоровья и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Как отмечается, бухгалтер была задержана 25 декабря на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о предполагаемом хищении средств, выделенных университету на научно-исследовательские работы. В тот же день в её квартире и на рабочем месте был проведён обыск.

Адвокаты Шаркевич обжаловали действия следствия, и 29 апреля суд удовлетворил их жалобу, не найдя доказательств причастности сотрудницы университета к инкриминируемому преступлению.

