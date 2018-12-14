Петербурженка, потратившая на льготное лекарство 80 тыс. рублей, получила компенсацию

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению 43-летней местной жительницы с онкологическим заболеванием. Женщине пришлось на свои средства покупать льготное лекарство, она потратила свыше 80 тыс. рублей, рассказали 20 мая в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании понесенных расходов и компенсации морального вреда. Требования были удовлетворены, потерпевшая получила более 90 тыс. рублей.

