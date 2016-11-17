Петербургская прокуратура требует компенсировать расходы матери ребенка с инвалидностью на препараты
Сегодня, 10:14

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о льготном лекарственном обеспечении детей по обращению. Семья 11-летнего ребенка с инвалидностью, который страдает тяжелым заболеванием, потратила свои средства на покупку жизненно необходимого медицинского препарата. Об этом рассказали 18 мая в надзорном ведомстве. 

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать компетентный орган возместить понесенные расходы. В настоящее время исковое заявление рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура потребовала выдать медицинское изделие женщине с сахарным диабетом. Она была переведена на помповую инсулинотерапию с системой круглосуточного мониторинга гликемии.

