Петербургская прокуратура потребовала выдать медицинское изделие женщине с инвалидностью

По жизненно важным показаниям пациентка была переведена на помповую инсулинотерапию с системой круглосуточного мониторинга гликемии.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению 33-летней женщины с инвалидностью. Она страдает сахарным диабетом. По жизненно важным показаниям пациентка была переведена на помповую инсулинотерапию с системой круглосуточного мониторинга гликемии. Однако потерпевшую не обеспечили расходными материалами, сообщили 14 мая в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на городской комитет по здравоохранению обязанности обеспечить инвалида сенсорами для мониторинга глюкозы в соответствии с медицинскими показаниями. В настоящее время документ рассматривается.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая петербурженка получит 418 тыс. рублей компенсации за травму на лестнице.

Фото: Piter.TV