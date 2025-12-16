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На трассе "Лужицы — Первое Мая" произошла смертельная авария

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Водитель отечественного авто скончался от полученных травм на месте.

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП днем 2 июня. Авария случилась на 3-м километре автодороги "Лужицы — Первое Мая". 

Как сообщили в МВД России, 47-летний житель Тверской области, управляя машиной Lada Largus, не уступил дорогу грузовику 54-летнего мужчины, после чего столкнулся с ним. В результате водитель отечественного авто скончался от полученных травм на месте. Все обстоятельства и детали случившегося устанавливаются, полицией проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что водительница Kia Rio сбила трехлетнего велосипедиста в Выборгском районе, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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