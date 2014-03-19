В Петербурге и Ленобласти стартовала бесплатная программа "Паруса для всех. Вторая волна"

Программа рассчитана на 6 месяцев и продлится до 31 января 2027 года.

В Петербурге и Ленобласти дан старт образовательной программе "Паруса для всех. Вторая волна". В рамках проекта подростки от 12 до 18 лет, не занимающиеся в профессиональных спортивных школах, смогут бесплатно освоить основы навигации и морского дела.

Программа рассчитана на 6 месяцев и продлится до 31 января 2027 года. Обучение разделено на два этапа: в летний и осенний периоды практические занятия будут проводить на капитанских гичках (парусно-гребных судах) в акватории Финского залива. Участники научатся управлять парусами, работать с веслами, читать карты и действовать в экипаже. Зимой начнется теоретическая подготовка и обучение ремонту деревянных лодок своими руками.

Наставником курса выступит тренер "Морской школы" Академии парусного спорта Елизавета Орлова. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Подать заявку может совершеннолетний представитель ребенка, а после достижения 18 лет – сам участник.

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