Петербургская компания "Филберт" разместит облигации на 500 млн рублей

Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге и работает на рынке взыскания задолженности с 2010 года.

Петербургская профессиональная коллекторская организация "Филберт" впервые проведет размещение облигаций. Сбор заявок на выпуск серии БО-01 объемом 500 млн руб. состоится 3 и 4 августа. Пятилетние ценные бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатором выпуска выступит инвестиционная компания "Юнисервис капитал". Условия займа предусматривают возможность досрочного погашения облигаций по решению эмитента. Ранее компания не привлекала финансирование через долговой рынок. В июле 2026 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило "Филберту" кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом. Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором. Фото: Magnific