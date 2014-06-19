Новый главком Драпатый начал борьбу с полками Сырского в ВСУ

Драпатый издал приказ, ограничивающий пополнение личного состава штурмовых полков Сухопутных войск.

Прямой конфликт начинает набирать обороты между новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Михаилом Драпатым и крупнейшими штурмовыми "полками Сырского". Об сообщило издание "Страна.ua".

По данным издания командование четырех полков заявило о приказах Драпатого остановить пополнение бойцами штурмовых подразделений Сухопутных войск ВСУ, которые называют "полками Сырского". Теперь военнослужащих переживают, что их и вовсе расформируют.

Местные издания выяснили, что с 26 июля штурмовым полкам запрещено брать людей из батальонов резерва, других частей и мобилизованных сотрудниками ТЦК. Это первый случай, когда высшее руководство ВСУ вводит ограничения на пополнение штурмовых полков. До этого момента как минимум два подразделения — 425-й и 225-й полки — обладали исключительным правом на постоянное расширение штата.

Ранее украинский посол Валерий Залужный намекнул Драпатому, что Владимир Зеленский будет любыми способами усложнять его работу.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский