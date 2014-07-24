"А теперь Драпатый!". Минобороны оценило назначение нового главкома ВСУ

Ироничным постом министерство привлекло внимание к освобождению города Белицкое ВС России.

Министерство обороны России иронично пошутило над фамилией нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Его сравнили с Горбатым из фильма "Место встречи изменить нельзя", пост опубликовали в Telegram-канале ведомства

А теперь Горбатый Драпатый! Я сказал: Драпатый! Минобороны.

Фраза высмеивает известную реплику персонажа Владимира Высоцкого из популярного детектива "Место встречи изменить нельзя". В фильме Горбатый — это лидер криминальной банды, которую нейтрализует и арестовывают сотрудники Московского уголовного розыска.

В ведомстве этой цитатой прокомментировали не только назначение нового командующего ВСУ, но и освобождение города Белицкое.

Ранее назначение нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого высмеял экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский