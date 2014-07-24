"А теперь Драпатый!". Минобороны оценило назначение нового главкома ВСУ

Министерство обороны России иронично пошутило над фамилией нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Его сравнили с Горбатым из фильма "Место встречи изменить нельзя", пост опубликовали в Telegram-канале ведомства
А теперь Горбатый Драпатый! Я сказал: Драпатый!
Минобороны.
Фраза высмеивает известную реплику персонажа Владимира Высоцкого из популярного детектива "Место встречи изменить нельзя". В фильме Горбатый — это лидер криминальной банды, которую нейтрализует и арестовывают сотрудники Московского уголовного розыска.
В ведомстве этой цитатой прокомментировали не только назначение нового командующего ВСУ, но и освобождение города Белицкое.
Ранее назначение нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого высмеял экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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