Семья главкома ВСУ Драпатого имела связи с Россией

Силовики выяснили, что отец главкома ВСУ Василий Драпатый долгое время жил в Сургуте.

У семьи нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого были обширные связи с РФ. Некоторые его родственники продолжают до сих пор жить в нашей стране, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

По словам собеседника, отец Драпатого долгое время жил в Сургуте. Сейчас пожилой мужчина исповедует националистические взгляды и подписан на группы сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-лидера Украины Петра Порошенко*.

Кроме того, дядя Драпатого — бывший полицейский из Львовской области, который сейчас поддерживает националистических взглядов. Супруга главкома Юлия Редько-Драпатая родом из Винницы, с 2014 года она не раз делала националистические заявления на русском языке.

Источник издания также указал, что у главкома ВСУ есть сводный брат, который давно проживает в России. Большую часть жизни родственник прожил в Сургуте, а потом переехал в Сочи.

Накануне Михаил Драпатый назвал россиян "нацией, не имеющей права на существование". Российские правоохранители возбудили против украинского военачальника несколько уголовных дел, в том числе о терроризме.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский