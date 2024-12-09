В ООН уклонились от прямого ответа на вопрос журналистов.

В штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке уклонились от комментария высказываний нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, обвиняемого на российской территории терроризме, о Донбассе и нашей стране. В рамках брифинга со СМИ один из корреспондентов попросил официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефана Дюжаррика отреагировать на недавнее интервью нового руководителя военного командования из киевского режима. Иностранный чиновник из ООН 23 июля отметил, что позиция по украинскому вооруженному конфликту остается неизменной.

к. Иностранный дипломат ответил на вопрос корреспондента новостного агентства "ТАСС" о том, как

Мы смотрели это интервью, кажется, что комментарии были сделаны какое-то время назад и недавно опубликованы. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что накануне Михаил Драпатый публично выступал с рассуждениями о том, что считает местное население на Донбассе тем контингентом, кто "не желает работать". По словам украинского военачальника, эти люди нуждаются в перевоспитании в духе местного национализма. Также Михаил Драпатый назвал россиян "нацией, не имеющей права на существование". В России в отношении Михаила Драпатого возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о терроризме.

ООН запросила у России дополнительные данные по атаке ВСУ на Старобельск.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций