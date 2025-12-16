Яна Лантратова сообщила об ответе на свое письмо.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило подробности удара ВСУ по городу Старобельску. Соответствующее заявление журналистам сделала российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Федеральный омбудсмен пояснила, что профильное управление ответило на ее обращение в связи с атакой армии киевского режима на колледж. Она добавила, что ее письмо стало первой и единственной реакцией на все обращения Москвы, направленные иностранным партнерам ранее.

Любые доступные результаты официального расследования - об использовании оружия, времени атаки, о последовательности ударов или контакты должностных лиц, которые могли дать эту информации. текст обращения УВКПЧ ООН

Напомним, что глава Луганской народной республики Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке Вооруженных сил Украины на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа местного государственного педагогического университета. По данным чиновника, жертвой трагедии стал 21 человек, еще 40 пострадали.

Дюжаррик об ударе БПЛА по автобусу: ООН осуждаем атаки против гражданских.

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