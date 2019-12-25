Врачи Петербурга спасают детей, пострадавших в ДТП в Пскове

За состоянием пострадавших наблюдает команда специалистов, в которую входят реаниматологи, травматологи, неврологи и пульмонологи.

В Педиатрический университет Санкт-Петербурга доставили 2 детей, получивших травмы в результате аварии. Медики оценивают состояние мальчика как тяжелое, пишет spb.aif.ru.

В Санкт-Петербурге врачи оказывают помощь 2 детям из Пскова, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Утром 2 августа в реанимационное отделение Педиатрического университета доставили 2-летнего мальчика и его 6-летнюю сестру.

Авария произошла накануне. После консультации специалистов в формате телемедицины было принято решение перевести детей из медицинского учреждения Пскова в Петербург для дальнейшего лечения.

Состояние мальчика оценивается как тяжелое. У него диагностировали перелом черепа, переломы ребер и ушиб легкого. У девочки травмы оказались менее серьезными.

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Фото: Piter.TV