Крестный ход в Петербурге ко Дню Александра Невского проведут за 14,4 млн рублей

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского является официальным городским праздником.

В Санкт-Петербурге определили подрядчика для организации мероприятий ко Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. На проведение праздника из городского бюджета направят 14,4 млн рублей. Комитет по культуре Санкт-Петербурга заключил контракт на организацию мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, который отмечается 12 сентября. Стоимость работ составила 14,4 млн рублей, пишет Фонтанка.

Согласно данным портала госзакупок, соглашение было заключено в конце июля. Информация о компании, которая будет выполнять работы, не раскрывается. Подрядчик должен организовать мероприятия на территории Александро-Невской лавры, площади Александра Невского и Невском проспекте. В перечень задач входит установка сцены, экранов и мест для зрителей, подготовка печатной продукции, сопровождение мероприятия и последующая уборка территории.

В конкурсном отборе участвовали 3 компании. Один из участников предложил выполнить работы за 11,4 млн рублей, другой уменьшил начальную стоимость только на 30 тыс. рублей. Победителем стал участник, предложивший выполнить контракт по первоначальной цене, поскольку его заявка соответствовала требованиям закупки.В 2025 году организация аналогичных мероприятий обошлась бюджету Санкт-Петербурга в 12 млн рублей.

Ранее прошедший крестный ход по Невскому проспекту собрал 75 тысяч человек.

Фото: Предоставлено Санкт-Петербургской епархией