Прошедший крестный ход по Невскому проспекту собрал 75 тысяч человек

Северная столица вновь стала центром торжеств в честь 300-летия со дня перенесения мощей Александра Невского.

В минувший четверг Санкт-Петербург праздновал 300-летие со дня перенесения в город из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя и защитника северо-западных рубежей России и русского воинства. Самым ярким событием стал торжественный крестный ход, к которому, согласно информации главы сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Натальи Родомановой, присоединились 75 тысяч человек, – сообщает РИА Новости.

Тогда же, 12-го сентября, на площади Александра Невского состоялся молебен, а позже – в память о последней части пути ковчега с мощами был проведен "водный" крестный ход – от крепости Орешек до Александро-Невской лавры.

Первоначально император Петр I самолично в 1724-м году перенес мощи святого Александра Невского в новоучрежденный мужской монастырь. Отмечать это событие стали через пару десятков лет, когда императрица Елизавета Петровна учредила общегородской торжественный крестный ход. В 2013-м году после долгого перерыва в период советской власти традицию празднования переноса мощей возобновили.

Фото: ВКонтакте / Журнал "Вода живая". Православный Петербург