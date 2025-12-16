В ООН призвали ВСУ отказаться от подобных действий в отношении мирного населения в России.

Всемирная организация осуждает нападения на гражданское население и мирную инфраструктуру. Соответствующее заявление в Нью-Йорке от 17 июня сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный дипломат ответил на вопрос корреспондента новостного агентства "ТАСС" о том, как он может прокомментировать удар Вооруженных сил Украины по автобусу, который перевозил детей в Брянской области.

Нам известно о сообщениях о предполагаемом нападении с использованием дрона на автобус, в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда, в Брянской области РФ. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт заметил, что проинформирован о гибели одного человека и получении ранений у других пострадавших из-за этой атаки БПЛА ВСУ. Он напомнил, что руководство ООН осуждает нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили. Стефан Дюжаррик рассказал о том, что международное право запрещает такие атаки, поэтому они должны быть немедленно прекращены.

ООН не стала осуждать теракт в отношении Кириллова.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций