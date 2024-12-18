Стефан Дюжаррик прокомментировал теракт на Рязанском проспекте в Москве.

Всемирная организация не стала осуждать теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный дипломат только призвал стороны регионального конфликта воздерживаться от дальнейшей эскалации напряженности.

Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что первый заместитель постоянного российского представителя при ООН Дмитрий Полянский сообщил общественности о том, что Москва поднимет вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на заседании Совета Безопасности ООН, запланированном на 20 декабря. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время совещания по оборонным государственным контрактам указал коллегам, что украинские власти признались в организации теракта против начальника войск РХБЗ.

ООН выступает против действий, нарушающих территориальную целостность Сирии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций