WSJ: США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН

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Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе полагает, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был бы подходящим кандидатом на место генерального секретаря ООН. Соответствующими данными поделились западные журналисты из издания The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. В СМИ уточнили, что Белый дом хотел бы вступления европейского политика в гонку за должность главы Всемирной организации. В США уверены, что такой кандидат смог бы заручиться поддержкой со стороны Москвы и Пекина.

Источник иностранной газеты в Госдепартаменте уточнил, что у экс-премьера Венгрии есть возможность обеспечить себе поддержку 10 из 15 членов Совета Безопасности. Также восемь из этих голосов достанутся кандидату "без особых проблем". Сейчас вопрос заключается в том, насколько французские и британские представители будут готовы выступить против человека, одобренного большинством. В газете добавили, что обычно Париж и Лондон с осторожностью используют свое "право вето".

Собеседник газеты из Госдепа США добавил, что Виктор Орбан придерживается "правильной идеологии" и умеет руководить в условиях враждебной обстановки.

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Фото: YouTube / Orbán Viktor