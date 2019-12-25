Венгрия высылает российских дипломатов: мнение экспертов

Инцидент совпал по времени с инсинуациями Германии о якобы диверсии России в Лейпциге.

Венгрия высылает десять российских дипломатов, заявила глава МИД Анита Орбан (не родственница, а лишь однофамилица Виктора Орбана). Официальной причиной названа якобы деятельность, которая неприемлема для дипломатов. Москва уже пообещала ответ, однако сейчас интереснее разобраться, с чем связан этот демарш, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты уточняют, что инцидент совпал по времени с инсинуациями Германии о якобы диверсии России в Лейпциге. Но Будапешту, казалось бы, нет нужды ссориться по этому вопросу с Москвой – Мадьяр, хоть и не друг России, но не поддерживает курс на эскалацию отношений с ней, отметили телеграмеры.

Однако всему есть своя цена, и этот случай не исключение – недавно в инфополе всплыла тема штрафов, которые выписывают Венгрии власти ЕС за отказ принимать мигрантов. И был упомянут "пряник" - глава Европейской народной партии Европарламента Манфред Вебер обещал Венгрии помочь добиться отмены штрафа. А ЕНБ, к слову, это крупнейшая партия Европарламента, членами которой являются главы Еврокомиссии и Евросовета. Что, в общем, объясняет действия Будапешта. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Magnific (wirestock)

