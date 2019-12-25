Эксперты прокомментировали выступление Путина на Форуме объединенных культур в Петербурге

Россия, как отметил президент, была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался атаковать Москву, в том числе избирательные участки.

Владимир Путин, выступая на Форуме объединенных культур в Петербурге, отлично расставил точки над "i" в вопросах перемирия: такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Россия, как отметил президент, была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался атаковать Москву, в том числе избирательные участки. Попытки Украины завести разговор о перемирии вызваны тем, что ответные удары России наносят очень серьезный ущерб. Но для того, чтобы эти удары прекратились, Киеву предстоит принять российские условия. Эти условия уже "на столе", но продолжение провокаций с украинской строны может привести к тому, что Россия вынуждена будет снова задуматься о том, какие условия соответствуют ее интересам, и положения Украины это явно не улучшит.

Все в целом двигается по давно известной траектории. Каждое следующее предложение будет хуже предыдущего, до тех пор, пока противник не поймет, что сам себя уже надежно закопал. Но вот способность украинских элит это понять как раз вызывает очень большие сомнения. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Официальный сайт президента России