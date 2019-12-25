Песков высказался о приглашении Путина в Майами: мнение экспертов

Телеграмеры отметили, что поедет ли Путин в США – большой вопрос.

Песков заявил, что Москва признательна за приглашение Путина на саммит G20 в Майами, она его рассмотрит и даст свой ответ американцам. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что поедет ли Путин в США – большой вопрос, ведь подводных камней у подобного варианта немало, начиная от вопросов безопасности\, так и по "комфортности" пребывания – там будет Зеленский с его навязчивой идеей встретиться с Путиным, который не намерен это делать на условиях визави.

Но это не главное, ведь само по себе приглашение служит мощным раздражителем для всей западной коалиции и смущающим фактором для ее населения. Ему ведь рассказывали, что Россия и Путин – изгои, однако их приглашают не только на встречи Глобального Юга, но даже в "светоч демократии" - США. Причем не в первый раз – встреча в Анкоридже становится не эксцессом, а трендом. Западников перекашивало и от меньшего – недавний визит Силуанова в США вызвал целую бурю эмоций и обвинений в "нормализации" России. Telegram-канал "Мейстер"

Лавров и Рубио снова провели перговоры: мнение экспертов.

Фото: Официальный сайт президента России