Песков: Россия приветствует приглашение Путина на саммит G20 в Майами

В Кремле отреагировали на официальное приглашение Вашингтона.

Москва благодарна за приглашение российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в США. Соответствующий комментарий журналистам газеты "Известия" от 23 сентября сделал пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков.

Да, мы видели это заявление, и мы принимаем это приглашение с признательностью. Безусловно, оно будет рассмотрено, и в соответствующее время мы уже по соответствующим каналам с американцами проговорим возможность воспользоваться этим приглашением. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее американский государственный секретарь Марко Рубио сообщил прессе сведения о том, что администрация Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе направила президенту России Владимиру Путину официальное приглашение на декабрьский саммит Группы двадцати. Мероприятие запланировано на период с 14 по 15 декабря в городе Дорале, расположенном в окрестностях Майами.

Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным.

Фото: Telegram / Kremlin.ru