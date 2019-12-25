Актер из сериала "Солдаты" Сафаров заключил контракт с Минобороны

Сейчас артист проходит подготовку на полигоне в Ростовской области.

Актер Юрий Сафаров, известный по роли сержанта Фомина в сериале "Солдаты", заключил контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Артиста уже отправили на полигон в Ростовскую область, где он проходит подготовку с другими новобранцами. Сафаров осваивает действия в составе небольших групп, штурмовые тактики и приемы тактической медицины. Военный полигон находится примерно в четырех километрах от места дислокации.

По словам Сафарова, решение подписать контракт и пойти добровольцем на СВО он принял самостоятельно, потому что не мог оставаться в стороне от происходящего.

Помимо "Солдат", Юрий Сафаров снимался в сериале "Кармелита: Цыганская страсть", а также фильмах "На игре", "Generation П" и "Утомленные солнцем 2: Предстояние".

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)