В России предложили запретить все концерты до завершения СВО

В России призвали полностью прекратить концертную деятельность до завершения специальной военной операции на Украине. С такой инициативой выступил глава Федерального проката по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщил "Абзац".
По мнению Бородина, гастроли артистов создают риски для безопасности россиян и дополнительную нагрузку на силовые структуры. Он напомнил о концерте певицы Лолиты в Сочи, которая попросила зрителей покинуть зал. В итоге, поклонникам пришлось укрыться в туалете. Сама Лолита позже вышла к людям, чтобы их поддержать.
Артисты рубят деньги в нашей стране, катаясь по регионам, невзирая на то, что идет спецоперация. Они пытаются заработать, не думая о вопросах безопасности.
Виталий Бородин, глава ФПБК
Таким образом, местные власти должны отказывать в проведении концертов на период СВО, с целью обеспечения безопасности граждан.
Ранее мы сообщали, что глава ФПБК предложил штрафовать супругов за измены.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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