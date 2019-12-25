В России предложили запретить все концерты до завершения СВО

Поводом стал инцидент с атакой ВСУ в Сочи на выступлении Лолиты Милявской в Сочи.

В России призвали полностью прекратить концертную деятельность до завершения специальной военной операции на Украине. С такой инициативой выступил глава Федерального проката по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщил "Абзац".

По мнению Бородина, гастроли артистов создают риски для безопасности россиян и дополнительную нагрузку на силовые структуры. Он напомнил о концерте певицы Лолиты в Сочи, которая попросила зрителей покинуть зал. В итоге, поклонникам пришлось укрыться в туалете. Сама Лолита позже вышла к людям, чтобы их поддержать.

Артисты рубят деньги в нашей стране, катаясь по регионам, невзирая на то, что идет спецоперация. Они пытаются заработать, не думая о вопросах безопасности. Виталий Бородин, глава ФПБК

Таким образом, местные власти должны отказывать в проведении концертов на период СВО, с целью обеспечения безопасности граждан.

Ранее мы сообщали, что глава ФПБК предложил штрафовать супругов за измены.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)