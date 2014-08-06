В России предложили штрафовать супругов за измены и уход из семьи

По мнению эксперта, в настоящее время семейные ценности обесценили.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил штрафовать супругов за измены и уход из семьи. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам Бородина, в советские времена за измену заводили уголовные дела. Он подчеркнул, что сейчас предлагается установить административную ответственность, если муж или жена уходят из семьи, в которой есть дети. Речь идет о штрафе в размере 50 тысяч за каждого брошенного ребенка. Бородин отметил, что в настоящее время семейные ценности обесценили.

Фото: pxhere.com