ЛДПР предложила ввести штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг

Российские депутаты от ЛДПР во главе с лидером движения Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение Государственной думы законопроект о введении административных штрафов до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг. Документ, который направлен для заключения в федеральное правительство, появился в распоряжении журналистов. Правки могут быть внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас в отечественном законодательстве отсутствует подобная ответственность за травлю и за систематическое унижение чести и достоинства другого человека, в том числе и при помощи интернета.

Реализация законопроекта создаст действенный правовой инструмент для оперативного пресечения насилия на его ранних стадиях, до наступления тяжких последствий, и будет способствовать формированию культуры нетерпимости к любым формам унижения человеческого достоинства. пояснительная записка

Парламентарии из нижней палаты предлагают установить штрафы для физических лиц в размере от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, такая мера станет необходимой в целях эффективной защиты фундаментальных прав россиян на достоинство, психическую неприкосновенность и безопасную среду, включая и цифровую область.

Фото: Piter.tv