В Госдуме предложили отменить домашние задания на выходные

Сергей Миронов оценил предложение по полному отказу от домашнего задания в школах.

Лидер политической партии "Справедливая Россия - За правду", руководитель фракции в Государственной думе Сергей Миронов в беседе журналистами "РИА Новостей" предложил для детей исключить учебные занятия по субботам, а также отменить домашние задания на выходные дни. такие меры могут быть приняты законодателями в целях снижения нагрузки на школьников. Парламенатий пояснил, что он, как и большинство родителей, считает, чт отменить домашние задания полностью невозможно, потому что в противном случае это лишь усугубит ситуацию с качеством знаний и обучения детей.

Домашние задания – важный инструмент самостоятельной работы, запоминания и повторения пройденного материала.... В субботу проводить только занятия спортивного, творческого, познавательного характера. Такие предложения мы будем вновь вносить в предстоящую осеннюю сессию. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Политик добавил, что в России учителя школ перегружены работой, так как они имеют полторы-две ставки, а также заняты внеурочной работой и бюрократией. Сергей Миронов пояснил, что в таких условиях у педагогов нет времени на прорабокту интересных практических домашних заданий для школьников. В Госдуме предложили продолжить курс на снижение нагрузки на учителей с повышением их заработных плат. Политик считает, что учителю следует получать не меньше 200 процентов от средней зарплаты по стране, и это только на одну ставку, без дополнительных нагрузок и переработок.

Россиянам рассказали, как изменится расчет среднего заработка с сентября.

Фото: Piter.tv