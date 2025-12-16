В Госдуме подготовят проект об отпуске родителям для посещения выпускного

Сергей Миронов напомнил о том, что многие россияне стремятся побывать на вручении аттестата у своего ребенка.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" подготовят и внесут в нижнюю палату парламента на рассмотрение законопроект о предоставлении родителям выпускников 9 и 11 классов оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного и в День знаний. помещений в многоквартирных домах и решений региональных органов власти. Такое заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель партии, депутат Государственный думы Сергей Миронов.

Мы предлагали прописать эту норму в Трудовом кодексе, и нашу инициативу поддержали многие депутаты из нескольких парламентских фракций. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодвтель пояснил прессе, что родители в России должны иметь возможность брать выходной день для того, чтобы побывать на вручении аттестата или выпускном, так как многие ждали этих моментов и переживали гораздо глубже, чем могли их дети.

Миронов предложил выплачивать компенсацию по уходу за пожилыми гражданами.

Фото: Piter.tv