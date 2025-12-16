Миронов предложил выплачивать компенсацию по уходу за пожилыми гражданами

Письмо с предложением направлено главе Минтруда Антону Котякову.

Лидер политической партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции Сергей Миронов предложил коллегам из Государственной думы установить в стране выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет в размере 50 процентов от величины регионального прожиточного минимума, что учитывает региональную дифференциацию. Текст соответствующего обращения на имя российского министерства по труду и социальной защите населения Антона Котякову по СМИ распространила пресс-служба законодателя. Парламентарий из нижней палаты указал, что такая выплата со стороны властей должна предоставляться лицу, которое фактически осуществляет уход за одиноко проживающим пенсионером старше 80 (родственнику, соседу, социальному работнику) без обязательного формального статуса ухаживающего.

Считаю необходимым установить дополнительную выплату лицам по уходу за пенсионером, которому более 80 лет, независимо от формального статуса инвалидности. текст обращения

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Фото: Piter.tv