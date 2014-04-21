Россиянам рассказали, как изменится расчет среднего заработка с сентября

Ярослав Нилов рассказал о преимуществах новых условий для работников.

Новый порядок определения средней зарплаты по стране, который вступит в силу с 1 сентября, содержит в себе несколько плюсов для трудоустроенных сотрудников. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий указал, что одним из нововведений является включение в расчет среднего заработка человека не только премий, но и денежных поощрений. Дополнительно власти ввели правило относительно расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Правительство определило, что для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия должен вычисляться за счет умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.

В остальных случаях правила расчета остаются прежними. Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Ярослав Нилов напомнил, что теперь утрачивают силу все действовавшие ранее старые нормативно-правовые акты. Предыдущая редакция положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы действовала в России с 2007 года. Новые требования, утвержденные федеральным правительством, вступят в силу 1 сентября 2025 года. Они будут работать до 1 сентября 2031 года.

Фото: Piter.tv